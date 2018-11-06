Жительницу Петербурга изнасиловали в туалете ресторана

Санкт-Петербург, 6 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах изнасилования женщины в туалете ресторана в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ФАН, сообщение о сексуальном насилии поступило в отделение правоохранительных органов в субботу, 3 ноября. По словам заявительницы, в туалете ресторана, расположенного на проспекте Ветеранов, неизвестный мужчина, на вид которому 30-35 лет, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Известно, что рост мужчины составляет 176 сантиметров, на нем были черная шапка и куртка темного цвета с ромбами, темные брюки и черная обувь. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личность мужчины.