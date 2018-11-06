Рабочий украл из квартиры петербуржца золото на 1,5 млн рублей и бутылку виски

Санкт-Петербург, 6 ноября. Полиция ищет преступника, который похитил из квартиры петербуржца ювелирные изделия на 1,5 миллиона рублей и бутылку виски. Об этом пишут «Невские новости».

В отделение правоохранительных органов сообщение о краже поступило в понедельник, 5 ноября. Мужчина рассказал о том, что из квартиры на проспекте Маршала Блюхера похитили почти все ювелирные украшения на 1,5 миллиона рулей. Заявитель отметил, что привлечь к ответственности нужно мужчину по имени Евгений. Известно, что в квартире петербуржца он проводил ремонт.

Отметим, из квартиры похитили не только ювелирные украшения, но и деньги, и бутылку виски за 60 евро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.