Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Рабочий украл из квартиры петербуржца золото на 1,5 млн рублей и бутылку виски

102
0 Оставить комментарий

Рабочий украл из квартиры петербуржца золото на 1,5 млн рублей и бутылку виски

Санкт-Петербург, 6 ноября. Полиция ищет преступника, который похитил из квартиры петербуржца ювелирные изделия на 1,5 миллиона рублей и бутылку виски. Об этом пишут «Невские новости».

В отделение правоохранительных органов сообщение о краже поступило в понедельник, 5 ноября. Мужчина рассказал о том, что из квартиры на проспекте Маршала Блюхера похитили почти все ювелирные украшения на 1,5 миллиона рулей. Заявитель отметил, что привлечь к ответственности нужно мужчину по имени Евгений. Известно, что в квартире петербуржца он проводил ремонт.

Отметим, из квартиры похитили не только ювелирные украшения, но и деньги, и бутылку виски за 60 евро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.