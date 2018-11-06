Продавщица нашла «аккуратный» труп мужчины в черном у входа в магазин в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого нашла женщина на пороге магазина во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в субботу, 3 ноября, в отделение полиции во Всеволожске поступило сообщение от 56-летней женщины-продавца, которая рассказала о том, что на пороге магазина на улице Василеозерская она обнаружила труп неизвестного мужчины. Он лежал на спине, ноги вытянуты, руки сложены вдоль тела.

Личность человека к настоящему моменту не установлена. На вид ему 35-45 лет, на мужчине были черные шапка, пуховик, джинсы и кроссовки. На его лице замечены пятна бурого цвета. Труп направили в морг, сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося.