Шестилетняя девочка погибла в ДТП с пьяным автомобилистом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленобласти: пьяный водитель сбил двух велосипедистов, шестилетняя девочка скончалась.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, на десятом километре проселочной дороги у СНТ в Лужском районе около 17.15 в субботу, 3 ноября, пьяный 61-летний мужчина, мастер «Адмиралтейские верфи», сбил шестилетнюю девочку и 14-летнего мальчика на велосипедах. Далее автомобилист совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием в левый кювет.

Шестилетняя девочка, сестра 14-летнего мальчика, получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Ее брата госпитализировали в медучреждение. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.