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Женщина ударила ножом сожителя-пенсионера в Петербурге

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Женщина ударила ножом сожителя-пенсионера в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 ноября. Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на пенсионера в Санкт-Петербурге.

Сообщение о поступившем в Александровскую больницу мужчине с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости пришло в отделение полиции в субботу, 3 ноября, около 05.45. Пенсионер находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его 43-летнюю сожительницу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Соответствующую информацию передает ФАН источник в УМВД России по Невскому району.                                     

Автор: Алексей Громов
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