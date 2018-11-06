Труп голого мужчины в зеленых носках нашли в петербургском дворе

Санкт-Петербург, 6 ноября. Труп молодого мужчины был найден около одного из домов по Комендантской площади в Петербурге, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело погибшего с травмами, характерными для падения с высоты, было найдено 4 ноября.

Сообщение об обнаружении трупа поступило от очевидца, который рассказал, что наткнулся на тело мужчины на вид 25–30 лет. Документов он при себе не имел. Из одежды на погибшем были только носки зеленого цвета.

Выяснилось, что мужчина 1999 года рождения является уроженцем города Якутск. Он не работал и проживал в квартире дома, возле которого был найден, на 12 этаже.

Полиция выясняет обстоятельства гибели молодого человека. Труп отправлен морг для проведения экспертизы.

Ранее труп связанного ремнями мужчины нашли в Петербурге.