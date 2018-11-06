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Известных петербургских музыкантов задержали за выращивание и хранение конопли

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Известных петербургских музыкантов задержали за выращивание и хранение конопли

Санкт-Петербург, 6 ноября. В Петербурге правоохранители задержали двух музыкантов за выращивание и хранение марихуаны.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, 2 ноября полицейские задержали солиста ансамбля «Ля-Миноръ» за хранение марихуаны. У музыканта было изъято 8,28 грамма наркотического вещества.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Музыкант в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Известных петербургских музыкантов задержали за выращивание и хранение конопли

4 ноября за разведение конопли был задержан еще один петербургский музыкант из группы «Железный ирокез». По информации правоохранителей, мужчина 1983 года рождения выращивал марихуану у себя на дому.

Полицейские провели обыск и изъяли у музыканта 18 кустов конопли, приспособления для их культивации и высушенные части наркосодержащего растения массой 800 граммов.

Автор: Василий Котов
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