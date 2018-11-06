Тела двух девушек нашли в арендованном на праздники доме под Петербургом

Санкт-Петербург, 6 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели двух девушек в Павловске Ленинградской области.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в воскресенье, 4 ноября, около 17.00 в Павловске в частном доме по улице Красного Курсанта, арендованного на период праздничных дней, нашли трупы 22-летней и 19 летней девушек без внешних признаков насильственной смерти.

Тела направили в морг для установления точной причины смерти. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.