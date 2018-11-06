Мужчина из ревности зарезал маникюршу в салоне в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 ноября. В воскресенье 27-летний петербуржец на почве ревности зарезал в одном из салонов маникюршу и скрылся с места преступления.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел 4 ноября около 14.30 дня. Между женщиной 1985 года рождения, работающей маникюршей в салоне, и безработным мужчиной 1991 года рождения возникла ссора. Мужчина на почве ревности зарезал маникюршу ножом, после чего скрылся.

Полицейским о произошедшем сообщили очевидцы. Мужчина был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 15 лет.