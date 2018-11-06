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Денис Мацуев выступит с концертом на Петербургском культурном форуме

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Денис Мацуев выступит с концертом на Петербургском культурном форуме

Санкт-Петербург, 6 ноября. Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит перед гостями Санкт-Петербургского культурного форума.

В Главном штабе Государственного Эрмитажа в период с 15 по 17 ноября состоится VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. В рамках мероприятия пройдут необычные встречи и лекции. Также организованы концерты и выставки.

Известно, что на форуме выступит пианист-виртуоз Денис Мацуев. Он согласился дать концерт за 2,17 миллиона рублей, деньги заплатит Иркутская областная филармония. Пианист исполнит второй концерт фортепиано с оркестром до минор Рахманинова.

Автор: Ксения Пудовкина
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