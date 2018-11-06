Ежедневный рейс в Лаппеенранту и Иматру запустят из Петербурга в ноябре

Санкт-Петербург, 6 ноября. Ежедневный рейс из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту и Иматру запускают в ноябре 2018 года. Об этом пишут «Невские новости».

Перевозчиком выступает компания «Пальмира», которая планирует ежедневно перевозить пассажиров в финские города Лаппеенранта и Иматра. В настоящее время такие рейсы осуществляются два раза в неделю, однако в скором времени будут запущены ежедневные перевозки.

Компания запустит два вида перевозок: на туристическом автобусе, который вместит 53 пассажира, а также на микроавтобусе с 19 местами. По данным перевозчика, поездки согласованы, а пассажиры застрахованы.