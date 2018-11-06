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Петербуржцев предупредили о тумане и дожде в начале рабочей недели

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Петербуржцев предупредили о тумане и дожде в начале рабочей недели

Санкт-Петербург, 6 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о том, что в начале рабочей недели ожидаются дождь и туман.

Согласно данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, во вторник, 6 ноября, в утреннее и ночное время суток на Санкт-Петербург опустится туман. Также синоптики предупреждают о небольшом дожде. Столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом. Порывы ветра будут достигать до восьми метров в секунду. Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Кроме этого, автомобилистам сообщают, что на дорогах возможно образование гололедицы, поэтому стоит быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах — соблюдать скорой режим и не нарушать правила дорожного движения.

Автор: Ксения Пудовкина
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