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Происшествия

Жертвами ДТП на Московском шоссе в Петербурге стали два человека

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Жертвами ДТП на Московском шоссе в Петербурге стали два человека

Санкт-Петербург, 5 ноября. Жертвами массового ДТП в Санкт-Петербурге стали два человека.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, авария произошла в понедельник вечером на Московском шоссе рядом с поворотом на Колпино между Ям-Ижорой и Московской Славянкой: здесь столкнулись сразу пять машин.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали Toyota, грузовик, Ford, Daewoo Matiz и Opel. По словам очевидцев, машины сильно разбиты. На месте работают сотрудники экстренных служб, информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в понедельник вечером во Всеволожском районе Ленинградской области на 160-м километре иномарка сбила мужчину 35-40 лет. Пешеход скончался на месте аварии.

Автор: Настасья Шеркунова
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