Велосипедист попал под карету с лошадьми в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. На Дворцовой площади в Петербурге произошло необычное ДТП, велосипедист врезался в карету, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Петербуржцы пошутили, что для Дворцовой площади — это «классическое» ДТП. Велосипедист не устоял против запряженной лошадьми повозки.

На место инцидента прибыла машина скорой помощи. Однако пострадавший отделался легкими ушибами.

В Петербурге в теплое время года можно часто увидеть карету, символизирующую исторический период времен Петра Первого. На прогулочной коляске катают туристов.