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Жительница Ленобласти предстанет перед судом за аферу с землей

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Жительница Ленобласти предстанет перед судом за аферу с землей

Санкт-Петербург, 5 ноября. Жительницу Петербурга обвиняют в мошенничестве и присвоении трех миллионов рублей при сделках с недвижимостью в деревне Лаврики, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы подозреваемая оформляла документы на землю мошенническим путем. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители завершили расследование, в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Ранее в Петербурге задержали банду мошенников, которые занимались аферами с недвижимостью. В ноябре прошлого года обманным путем они лишили собственника земли права на недвижимость.

Автор: Ирина Селезнева
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