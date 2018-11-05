Жительница Ленобласти предстанет перед судом за аферу с землей

Санкт-Петербург, 5 ноября. Жительницу Петербурга обвиняют в мошенничестве и присвоении трех миллионов рублей при сделках с недвижимостью в деревне Лаврики, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы подозреваемая оформляла документы на землю мошенническим путем. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители завершили расследование, в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. Ранее в Петербурге задержали банду мошенников, которые занимались аферами с недвижимостью. В ноябре прошлого года обманным путем они лишили собственника земли права на недвижимость.