Вокалистов двух групп задержали в Петербурге за хранение и распространение наркотиков

Санкт-Петербург, 5 ноября. Правоохранительные органы задержали лидеров двух музыкальных групп в Петербурге по подозрению в распространении и хранении наркотических веществ, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, у одного из задержанных изъяли 8 г марихуаны, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Музыкант находится под подпиской о невыезде.

Второй задержанный выращивал в съемной квартире коноплю. Полиция нашла 18 кустов конопли, а также устройства для культивации. Общий вес сухого наркотика — 800 г, вокалиста задержали по сатье 91 УПК России.

В настоящий момент решается опрос о возбуждении уголовного дела. Источник ТАСС сообщил, что одним из задержанных оказался лидер группы «Ля-Миноръ».

Напомним, что 30 октября глава МВД РФ Владимир Колокольцев встретился со своим австрийским коллегой Хербертом Киклем, участники встречи обсудили взаимодействие по борьбе с наркотиками.