Пенсионер вышел с гранатой в руках к машине скорой помощи в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. Правоохранительные органы задержали пенсионера, который угрожал врачу скорой помощи убийством. В его квартире обнаружили боеприпасы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе 4 ноября. В полицию обратилась 32-летняя работница скорой помощи. Она заявила, что машина скорой приехала на вызов на улицу Турку.

На пороге медиков встретил пенсионер с гранатой в руке. Он начал угрожать работникам скорой, которые позвонили в полицию. При обыске в квартире подозреваемого нашли различные боеприпасы. Ранее сообщалось, что неизвестные в масках сожгли продуктовый магазин в Купчино.