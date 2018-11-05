Неизвестные в масках залили бензином и подожгли магазин в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. Четыре человека в масках ворвались в продуктовый магазин в Петербурге, оглушили работников и выставили их на улицу, а затем подожгли торговую точку, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября, пострадало помещение магазина «24 часа» на Малой Карпатской улице. Вандалы облили помещение горючей жидкостью и подожгли.

Информации о похищенных товарах нет. Правоохранительные органы расследуют происшествие, личности злоумышленников устанавливаются. Ранее сообщалось об убийстве молодого парикмахера в салоне красоты в Петербурге.