Петербург признали самым футбольным городом России

Санкт-Петербург, 5 ноября. Город на Неве признали самым футбольным в России по итогам посещаемости матчей 13-го тура РПЛ, которые состоялись 3 и 4 ноября, сообщили в «ТурСтат».

Петербург обошел Москву и Краснодар. 4 ноября матч между «Зенитом» и «Ахматом» посмотрели 45 тысяч болельщиков. На всех матчах РПЛ с начала сезона смотрели 1,9 млн болельщиков.

Это примерно по 20 тысяч человек за матч, что на 43% выше показателей прошлого сезона. Вчерашняя встреча петербургской команды закончилась со счетом 1:0 в пользу «Зенита». За матчем наблюдал ярый болельщик Михаил Боярский.