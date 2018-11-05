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Водитель Mitsubishi обстрелял Lada Granta, не поделив дорогу в Петербурге

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Водитель Mitsubishi обстрелял Lada Granta, не поделив дорогу в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. В правоохранительные органы Петербурга обратился водитель Lada Granta, который заявил, что его машину обстреляли на КАД из Mitsubishi.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия со стрельбой. По данным правоохранителей, дорогу не поделили два автомобиля. Инцидент произошел вечером 4 ноября рядом со съездом на проспект Культуры.

После конфликта на дороге водитель Mitsubishi цвета хаки обстрелял машину оппонента. У Lada Granta пострадало дверное стекло. Ранее сообщалось, что водитель BMW въехал в бордюр и погиб на месте, пострадал пассажир, находившийся в машине.

Автор: Ирина Селезнева
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