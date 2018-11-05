Ревнивый петербуржец зарезал бывшую сожительницу в салоне красоты
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Санкт-Петербург, 5 ноября. В Выборгском районе Петербурга произошло убийство. Ревнивый мужчина зарезал женщину-парикмахера, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 4 ноября, когда в салон красоты на Костромском проспекте вошел мужчина, вооруженный ножом. Он подошел к 33-летней женщине и нанес ей удар.
Пострадавшая скончалась на месте, правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался бывший сожитель парикмахера, ведется расследование.
Накануне в Петербурге ранее судимая женщина вспорола живот сожителю. Она заявила, что пыталась защитить себя от побоев с его стороны.