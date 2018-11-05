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Иномарку затопило кипятком после прорыва трубы в Петербурге

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Иномарку затопило кипятком после прорыва трубы в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 ноября. В Невском районе Петербурга 4 ноября около 22.00 прорвалу трубу с кипятком, вода затопила припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел на улице Тельмана, спасатели пытались вывезти автомобиль из кипятка. По словам очевидцев, чьи машины находились недалеко от места происшествия, они перепарковали свои автомобили подальше.

Как сообщили в «Теплосетях Петербурга» пострадавший автомобиль был застрахован. Пострадавших при ЧП нет. Напомним, что это не первый случай прорыва трубы в Северной столице в текущем отопительном сезоне.

Автор: Ирина Селезнева
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