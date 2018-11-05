Дзюба ускользнул от журналистов из-за пирожков

Санкт-Петербург, 5 ноября. Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба не стал общаться с журналистами под предлогом, что его ждут «пирожки».

Признанный в августе лучшим игроком Артем Дзюба известен своим чувством юмора. Он неоднократно отказывался от интервью, ссылаясь на вкусную выпечку.

«Нет, извините. У меня пирожки, бургеры и хот-доги», — сказал футболист.

Эта фраза стала мемом после матча группового этапа ЛЕ с «Вардаром», когда футболисту подарили настоящие пирожки. Однако настоящим автором этой фразы является Александр Рязанцев, который использовал ее в 2012 году, отказавшись от общения с представителями СМИ.

Напомним, что 4 ноября «Зенит» обыграл с минимальным счетом грозненский «Ахмат».