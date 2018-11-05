Научное судно «Академик Федоров» отправится к берегам Антарктики из Петербурга

Санкт-Петербург, 5 ноября. К берегам Антарктики 7 ноября отправятся ученые на судне «Академик Федоров», сообщили в научно-исследовательском институте Росгидромета.

Флагман российского полярного флота возьмет на борт 100 человек и 1200 тонн различных грузов. Это включает топливо, продовольствие и оборудование для ученых.

Отмечается, что рейс продлится более двухсот дней и будет состоять из двух этапов. Первый начнется в порту Кейптаун. Судно поможет открыть сезонные работы на трех научных базах.

На втором этапе судно заменит зимовочных состав станций Новолазаревская и Беллинсгаузен. «Академик Федоров» вернется в Северную столицу в июне следующего года.