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Научное судно «Академик Федоров» отправится к берегам Антарктики из Петербурга

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Научное судно «Академик Федоров» отправится к берегам Антарктики из Петербурга

Санкт-Петербург, 5 ноября. К берегам Антарктики 7 ноября отправятся ученые на судне «Академик Федоров», сообщили в научно-исследовательском институте Росгидромета.

Флагман российского полярного флота возьмет на борт 100 человек и 1200 тонн различных грузов. Это включает топливо, продовольствие и оборудование для ученых.

Отмечается, что рейс продлится более двухсот дней и будет состоять из двух этапов. Первый начнется в порту Кейптаун. Судно поможет открыть сезонные работы на трех научных базах.

На втором этапе судно заменит зимовочных состав станций Новолазаревская и Беллинсгаузен. «Академик Федоров» вернется в Северную столицу в июне следующего года.

Автор: Ирина Селезнева
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