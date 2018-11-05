Балкон жилого дома сгорел в Ленинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 ноября. На Ленинском проспекте в Петербурге в ночь на 5 ноября произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в Красносельском районе города, по данным спасательного ведомства, загорелся балкон. Сообщение о пожаре поступило дежурному около полуночи.

Известно, что в двухкомнатной квартире сгорела мебель. Прибывшие на место ЧП пожарные за 40 минут ликвидировали огонь. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве произошел пожар. Четыре человека были спасены, один погиб.