Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Балкон жилого дома сгорел в Ленинском районе Петербурга

46
0 Оставить комментарий

Балкон жилого дома сгорел в Ленинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 ноября. На Ленинском проспекте в Петербурге в ночь на 5 ноября произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в Красносельском районе города, по данным спасательного ведомства, загорелся балкон. Сообщение о пожаре поступило дежурному около полуночи.

Известно, что в двухкомнатной квартире сгорела мебель. Прибывшие на место ЧП пожарные за 40 минут ликвидировали огонь. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве произошел пожар. Четыре человека были спасены, один погиб.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.