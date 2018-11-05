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Болеющий за «Зенит» Михаил Боярский засветился на фото без шляпы

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Болеющий за «Зенит» Михаил Боярский засветился на фото без шляпы

Санкт-Петербург, 5 ноября. Депутат Госдумы Сергей Боярский поделился фотографией своего знаменитого отца актера Михаила Боярского, который болел за петербургскую команду «Зенит» в матче против «Ахмата».

Самый известный болельщик футбольного клуба из Петербурга Михаил Боярский впервые показался на фото без своей шляпы. Как написал сын, актер сидел перед экраном электронного гаджета и «чертыхался», почему не могут показать матч по телевизору.

Однако ожидания Боярского-старшего оправдались, его команда выиграла со счетом 1:0, победный гол забил Клаудио Маркизио. Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.

Автор: Ирина Селезнева
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