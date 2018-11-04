Во время Фестиваля света в Обводном канале Петербурга купается Луна

Санкт-Петербург, 4 ноября. Третий осенний Фестиваль света проходит в эти дни, с 3 по 5 ноября, в Санкт-Петербурге. После Исаакиевского собора, футбольной «Санкт-Петербург Арены», Мариинского и Зимнего дворцов новой площадкой мультимедийного спектакля стал спортивно-концертный комплекс «Петербургский» и соседний с ним Московский парк Победы. Лучшие объекты светового шоу попали в фоторепортаж Федерального агентства новостей.

Фестиваль света этого года — весь про цифровые технологии, будущее и космос. За цифровые технологии «отвечает» полет дронов в небе над СКК, за будущее – шоу роботов, а символом космоса стала огромная светящаяся луна.

В парке Победы устроен мистический лес с фигурами животных, подсвеченный 5000 фонариками. Помня об истории места, организаторы создали в части парка «Зону памяти», посвященную Великой Отечественной войне. В разных частях парка «разбросаны» по деревьям персонажи «Алисы в стране чудес» — говорящие лица, гигантские зайцы и Чеширский кот.

На фасад спорткомплекса «Петербургский» каждый вечер с 20.00 проецируется 3D шоу, напоминающее историю спортивных соревнований и звездных выступлений знаменитостей в СКК, а среди инсталляций есть скатерть-самобранка в 3D, светящийся тоннель и touch-стена, проекционное изображение которой реагирует на движение зрителя.





Кроме красочных и зрелищных шоу Фестиваль света в этот раз привез в Петербург образовательную и лекционную программу для специалистов по световым шоу и инсталляциям.

На занятиях деловой программы говорят о создании 3D-шоу, звуковой эстетике, технологиях дополненной реальности, перфомансах и обо всем новом, что так стремительно появляется в аудио-визуальном искусстве.

Одной из площадок деловой программы Фестиваля света стал новый петербургский планетарий на Обводном канале, около которого к мероприятию тоже появилась привлекательная инсталляция – огромная светящаяся луна, которая «купается» и горит прямо в воде. Световыми чудесами можно полюбоваться в Петербурге до 5 ноября.