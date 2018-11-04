В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света
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Санкт-Петербург, 4 ноября. Третий осенний Фестиваль света проходит в Петербурге. В этом году местом проведения стала площадка СКК «Петербургский», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Основные темы фестиваля — космос, цифровые технологии и будущее.
На фасад СКК «Петербургский» проецируется мультимедийное 3D шоу.
Одновременно гости фестиваля смогли увидеть более 30 световых инсталляций.
Инсталляции «Светящиеся шары» и «Гигантские зайцы», шоу танцующих роботов. Только за 1 день мероприятие посетило около 100 тысяч человек. Во второй день насчитывается около 64 тысяч.