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В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

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В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

Санкт-Петербург, 4 ноября. Третий осенний Фестиваль света проходит в Петербурге. В этом году местом проведения стала площадка СКК «Петербургский», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

Основные темы фестиваля — космос, цифровые технологии и будущее.

В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

На фасад СКК «Петербургский» проецируется мультимедийное 3D шоу. 

В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

Одновременно гости фестиваля смогли увидеть более 30 световых инсталляций. 

В Петербурге в третий раз проходит Фестиваль света

Инсталляции «Светящиеся шары» и «Гигантские зайцы», шоу танцующих роботов. Только за 1 день мероприятие посетило около 100 тысяч человек. Во второй день насчитывается около 64 тысяч.


 

Автор: Оксана Стяжкина
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