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Пьяный мужчина с распоротым животом сбежал из больницы в Петербурге

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Пьяный мужчина с распоротым животом сбежал из больницы в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Накануне днем на Дунайском проспекте в Петербурге обнаружили мужчину с ранением брюшной полости, сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. В НИИ имени Джанелидзе госпитализировали 34-летнего уроженца Ростовской области. Медики диагностировали ранение живота и плеча, от мужчины исходил запах алкоголя.

По словам пострадавшего, его пырнул ножом неизвестный. Однако мужчина не стал дожидаться медицинской помощи, он сбежал из больницы. Ранее сообщалось, что жительница Северной столицы распорола живот своему сожителю пенсионного возраста.

Автор: Ирина Селезнева
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