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«Зенит» обыграл «Ахмат» на домашнем поле

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«Зенит» обыграл «Ахмат» на домашнем поле

Санкт-Петербург, 4 ноября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» на домашнем поле обыграл «Ахмат» из Грозного в рамках 13-го тура РПЛ.

Автором единственного гола на 32-й минуте матча стал итальянский игрок Клаудио Маркизио. Отмечается, что петербургская команда доигрывала матч вдесятером, поскольку на 83-й минуте Леандро Паредес получил вторую желтую карточку. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Теперь «Зенит» находится наверху турнирной таблицы, заработав 31 очков. А грозненская команда — на 9-м месте с 16 очками. Болельщики считают, что Маркизио отлично себя проявил, он стал ценным приобретением для команды.

Автор: Ирина Селезнева
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