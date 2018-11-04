Беглов посетил концерт ко Дню народного единства в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил концерт, приуроченный ко Дню народного единства, в Большом концертном зале «Октябрьский».

Губернатор считает, что России всегда помогал ее народ. Именно благодаря сплоченности, единому духу в трудные исторические периоды Россия смогла устоять.

«У нас великая страна, было разное время, но всегда, когда народ был един, мы побеждали», - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что Петербург — богатый, культурный город. Сюда приезжают тысячи россиян со всех уголков страны и через какое-то время становятся настоящими петербуржцами.

По словам спикера ЗакСА Петербурга Вячеслава Макарова, Россия была, есть и останется великой державой, благодаря своему народу.

4 ноября вся страна празднует День народного единства. В Москве и Петербурге проходят массовые гуляния, выставки, фестивали, концерты.