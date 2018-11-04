УАЗ «Патриот» съехал в кювет в Петербурге, водитель погиб

Санкт-Петербург, 4 ноября. Утром 4 ноября на Зеленогорском шоссе в Петербурге произошло ДТП, при котором УАЗ «Патриот» съехал в кювет. Водитель внедорожника погиб на месте, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В аварии пострадали четыре человека, которые находились в кроссовере. Прибывшие на место ДТП кареты скорой помощи госпитализировали женщину и двоих детей с травмами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства инцидента. Ранее сообщалось, что водитель иномарки въехал в бордюр в Пушкине, мужчина скончался на месте.