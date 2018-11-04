Беглов открыл фестиваль народных промыслов ко Дню народного единства в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСА Вячеслав Макаров посетили фестиваль народных художественных промыслов и ремесел России, приуроченный ко Дню народного единства.

Выставка проходит в БКЗ «Октябрьский». По словам Макарова, на фестивале представлены настоящие произведения искусства, созданные талантливыми мастерами страны.

В Петербург приехали мастера и художники из 35 регионов РФ. На празднике организовали «Город мастеров» со множеством мастер-классов.

Ранее празднование Дня народного единства стартовало в Петропавловской крепости. Как сообщало Федеральное агентство новостей, был произведен выстрел из пушки и состоялся развод роты почетного караула.