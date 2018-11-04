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Пьяного подростка госпитализировали с разбитой головой в Петербурге

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Пьяного подростка госпитализировали с разбитой головой в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. В ночь на 4 ноября из дома по Серебристому бульвару в детскую больницу госпитализировали подростка с разбитой головой.

Известно, что 16-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лба. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что судимая жительница Петербурга нанесла ножевое ранение сожителю пенсионного возраста. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Автор: Ирина Селезнева
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