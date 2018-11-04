Торговый комплекс «Приморский» загорелся в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 ноября. В торговом комплексе «Приморский» в Петербурге вспыхнул пожар, на место происшествия прибыли оперативные службы.

Инцидент произошел днем на Туристской улице, об этом сообщили очевидцы пожара в соцсетях. Известно, что это не первое возгорание на территории «Приморского».

По данным регионального управления МЧС, в тушении пожара принимают участие 15 спасателей, задействованы три единицы спецтехники. В ведомстве добавили, что загорелась крыша, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Пожарные быстро справились с огнем, информации о пострадавших пока нет. Ранее сообщалось о судимой петербурженке, которая распорола живот сожителю, защищаясь от побоев с его стороны.