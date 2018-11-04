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Судимая петербурженка вспорола живот пенсионеру-сожителю

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Судимая петербурженка вспорола живот пенсионеру-сожителю

Санкт-Петербург, 4 ноября. Накануне в Александровскую больницу в Петербурге госпитализировали 61-летнего мужчину с ранением живота, сообщили в правоохранительных органах. 

Сожительница распорола живот пожилому мужчине, полиция расценила ее дейстия как превышение самообороны. По словам подозреваемой, она защищалась от побоев со стороны мужчины. 

Отмечается, что инцидент произошел на Народной улице. Задержанная оказалась ранее судима, возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.

Автор: Ирина Селезнева
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