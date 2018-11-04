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Останки геройски погибших советских летчиков захоронили в Ленинградской области

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Останки геройски погибших советских летчиков захоронили в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 4 ноября. В День народного единства во Всеволожском районе Ленинградской области торжественно захоронили останки трех советских летчиков, которые погибли 1 июля 1942 года, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Выполняя боевое задание, скоростной бомбардировщик СБ-2 был подбит зенитной батареей финнов. На борту самолета находились летчик Семен Алешин, стрелок-радист Николай Бобров и штурман Владимир Гончарук. 

Останки геройски погибших советских летчиков захоронили в Ленинградской области

Экипаж отказался покидать горящий самолет и направил боевую машину на расположение вражеских войск. За свой подвиг каждый из членов экипажа посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза.

Обломки советского самолета СБ-2 и останки летчиков были обнаружены в 2004 году поисковым отрядом «Группа Безымянная» в районе Лемболовских высот.

Останки геройски погибших советских летчиков захоронили в Ленинградской области

Траурный митинг, панихида и возложение цветов прошли около памятной стеллы, которую установили в честь подвига советских летчиков. В торжественной церемонии приняли участие чиновники областной администрации, ветераны ВВС Советского Союза, члены поискового отряда, местные жители.

Автор: Денис Машкин
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