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Выстрел пушки и развод почетного караула: в Петербурге празднуют День народного единства

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Выстрел пушки и развод почетного караула: в Петербурге празднуют День народного единства

Санкт-Петербург, 4 ноября. В Петропавловской крепости в Петербурге начались праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. в 12.00 прогремел выстрел пушки Нарышкина бастиона, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

На плацу бастиона прошел развод роты почетного караула ЗВО. Торжество продолжится выносом российского флага, флага города и знамени вооруженных сил перед Нарышкиным бастионом.

Выстрел пушки и развод почетного караула: в Петербурге празднуют День народного единства

Военные продемонстрируют строевые приемы с оружием. Как передает корреспондент ФАН, почетный караул одет в парадную форму сухопутных войск, ВКС и ВМФ. 

В 13.00 в «Октябрьском» откроется Фестиваль народных промыслов. Напомним, что 4 ноября вся страна празднует День народного единства.

Праздничные мероприятия стартовали в Хабаровске, Владивостоке, городах Сибири, в Москве. Петербург присоединился к народным гуляниям, несмотря на холодную погоду.

Автор: Оксана Стяжкина
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