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Отбирающая хлеб у птиц ондатра в Кронштадте попала на видео

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Отбирающая хлеб у птиц ондатра в Кронштадте попала на видео

Санкт-Петербург, 4 ноября. Жители Кронштадта заметили в Обводном канале ондатру, которая ест хлеб, оставленный для уток. Видео появилось в соцсетях.

Хитрая ондатра перешла на рацион уток. Пушистый зверек с аппетитом поедал кусочки хлеба. Как правило, ондатра ест пищу растительного происхождения.

Однако из-за холодов ей пришлось перейти на хлеб. Ранее сообщалось, что в Ленинградский зоопарк прибыли экзотические животные.

Автор: Ирина Селезнева
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