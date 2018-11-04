Отбирающая хлеб у птиц ондатра в Кронштадте попала на видео

Санкт-Петербург, 4 ноября. Жители Кронштадта заметили в Обводном канале ондатру, которая ест хлеб, оставленный для уток. Видео появилось в соцсетях.

Хитрая ондатра перешла на рацион уток. Пушистый зверек с аппетитом поедал кусочки хлеба. Как правило, ондатра ест пищу растительного происхождения.

Однако из-за холодов ей пришлось перейти на хлеб. Ранее сообщалось, что в Ленинградский зоопарк прибыли экзотические животные.