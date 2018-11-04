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Водитель BMW врезался в бордюр и погиб в Пушкине‍

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Водитель BMW врезался в бордюр и погиб в Пушкине‍

Санкт-Петербург, 4 ноября. В Пушкинском районе 4 ноября произошло ДТП с летальным исходом, водитель BMW наехал на бордюр, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 04.30 утра на пересечении улицы Софийской и Усть-Ижорского шоссе. За рулем иномарки находился 27-летний водитель. От полученных при столкновении с бордюром травм мужчина скончался до приезда скорой.

Пассажира, 26-летного мужчину, срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о девяти машинах, которые пострадали при ДТП на КАД. Спасатели предупреждают водителей, чтобы они соблюдали ПДД и держали дистанцию с впереди идущими машинами.

Автор: Ирина Селезнева
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