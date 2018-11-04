Девять автомобилей пострадали на КАД при ДТП

Санкт-Петербург, 4 ноября. В ночь на 4 ноября на КАД произошло массовое ДТП, при котором столкнулись 9 автомобилей, сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

В Петербурге на внешнем кольце КАД недалеко от съезда на Московское шоссе произошло крупное ДТП. О пострадавших информации на данный момент нет. На дороге значительно затруднено движение.

Напомним, что ранее на КАД столкнулся грузовик и микроавтобус, после чего автобус загорелся. В «огненном» ДТП погибли 8 человек, включая водителя микроавтобуса. К расследованию этой аварии подключилась прокуратура Петербурга.