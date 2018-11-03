Зампред правительства Коми скончался на 63-м году жизни в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Зампред правительства Коми Николай Герасимов скончался в Санкт-Петербурге на 63-м году жизни.

В медицинском центре имени Алмазова после проведенной операции в возрасте 62 лет скончался заместитель председателя правительства Коми Николай Герасимов, его похоронят на Смоленском кладбище 6 ноября.