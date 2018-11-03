Зампред правительства Коми скончался на 63-м году жизни в Петербурге
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Санкт-Петербург, 3 ноября. Зампред правительства Коми Николай Герасимов скончался в Санкт-Петербурге на 63-м году жизни.
В медицинском центре имени Алмазова после проведенной операции в возрасте 62 лет скончался заместитель председателя правительства Коми Николай Герасимов, его похоронят на Смоленском кладбище 6 ноября.
«Он внес значительный вклад в развитие экономики региона и его топливно-энергетического комплекса. От себя лично и от коллектива администрации выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами», — цитируют «Невские новости» руководителя администрации Сыктывкара Валерия Козлова.