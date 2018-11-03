Мы едины, мы — Россия: жителей Ленобласти приглашают на праздник в честь Дня народного единства

Санкт-Петербург, 3 ноября. Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к праздничным мероприятиям в честь Дня народного единства.

В субботу, 3 ноября, праздник начался в Петергофе с детских и спортивных мероприятий. Завтра состоятся автопробег «Петергоф — Ломоносов», посвященный Дню народного единства, и велоакция «Мы вместе!». Старт будет дан в 12.00.

А в понедельник, 5 ноября, в 14.00 запланировано проведение игровой программа «Возьмемся за руки, друзья!» для районного актива детских общественных объединений.

В Пушкине завтра в полдень на площадке возле Историко-литературного музея начнется грандиозный концерт, в рамках которого гости увидят выступление групп реконструкции в форме русских войск времен, например, Александра Невского и Отечественной войны 1912 года.

Также в Колпино и в Зеленогорском парке культуры и отдыха в День народного единства отметят музыкальной программой под названием «Мы едины, мы — Россия».