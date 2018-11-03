Петербуржцев предупредили о густом тумане

Санкт-Петербург, 3 ноября. Жителей и гостей города на Неве предупреждают о тумане в воскресенье. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте регионального управление МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В воскресенье, 4 ноября, ожидается теплая и пасмурная погода, столбик термометра поднимется до восьми градусов плюсом. В ночное врем суток синоптики прогнозируют дожди.

Сотрудники МЧС предупреждают горожан об утреннем тумане. Автомобилистов просят быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения и скоростной режим.