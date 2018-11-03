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Появилось видео с места падения петербуржца в яму с кипятком

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Появилось видео с места падения петербуржца в яму с кипятком

Санкт-Петербург, 3 ноября. Молодой человек провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге и получил сильнейшие ожоги. 

Напомним, в ночь на субботу, 3 ноября, в Колпино у многоквартирного дома на пересечении улицы Ижорского батальона и улицы Октябрьской молодой человек возвращался из кинотеатра «Мираж Синема» и провалился в яму с кипятком.

На участке велись ремонтные работы, коммунальщики ликвидировали порыв на магистральном трубопроводе. Есть информация о том, что территория была огорожена. Молодой человек получил ожоги первой степени, он находится в больнице.

Автор: Алексей Громов
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