Два человека серьезно пострадали при столкновении трех иномарок в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин случилось в центре Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла утром 3 ноября на пересечении Литейного проспекта и Шпалерной улицы: столкнулись Volkswagen Polo, Ford Sierra и Toyota. Сотрудники скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализировали пожилого водителя Ford. Также травмы средней степени тяжести получила его 55-летняя пассажирка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.