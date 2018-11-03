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День народного единства в Петербурге отметят фестивалем народных промыслов

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День народного единства в Петербурге отметят фестивалем народных промыслов

Санкт-Петербург, 3 ноября. Масштабным фестивалем народных промыслов отметят День народного единства в Санкт-Петербурге.

В воскресенье, 4 ноября, в 12.00 на территории Петропавловской крепости выстрелит пушка в честь Дня народного единства. А в 13.00 будет дан старт Фестивалю народных промыслов, который посвящен русскому быту и культуре. Гостям праздника в БКЗ «Октябрьский» покажут изделия ручной работы от мастеров со всей России и угостят блюдами русской кухни.

Посетители смогу увидеть порядка 500 работ: хохлома, гжель, игрушки из Дымова, палех, вологодское кружево. На мероприятии будут присутствовать члены правительства Санкт-Петербурга. В 14.00 начнется праздничный концерт.

В понедельник, 5 ноября, состоится продолжение праздника — в 18.00 пройдет концерт «Мы вместе».

Автор: Ксения Пудовкина
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