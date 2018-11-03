Эрмитаж открывает уникальную инсталляцию в Петербурге
Санкт-Петербург, 3 ноября. Жителей и гостей Северной столицы приглашают на уникальную инсталляцию, повторяющую геометрию восточного крыла здания Главного штаба Эрмитажа.
Как передает пресс-служба Государственного Эрмитажа, инсталляция расположена на площади 500 квадратных метров в крупном торговом центре города на Неве. Известно, что она повторяет геометрию восточного крыла здания Главного штаба. Посетителей ждут до 25 ноября.
Отметим, инсталляция представляет собой макет фасада с триумфальной аркой с Колесницей Славы. А с помощью новейших технологий имитируются макеты картин.
«Этот культурно-просветительный проект, задуманный и осуществленный Государственным Эрмитажем и самой посещаемой торговой площадкой Санкт-Петербурга», — подчеркивают в музее.