Эрмитаж открывает уникальную инсталляцию в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Жителей и гостей Северной столицы приглашают на уникальную инсталляцию, повторяющую геометрию восточного крыла здания Главного штаба Эрмитажа.

Как передает пресс-служба Государственного Эрмитажа, инсталляция расположена на площади 500 квадратных метров в крупном торговом центре города на Неве. Известно, что она повторяет геометрию восточного крыла здания Главного штаба. Посетителей ждут до 25 ноября.

Отметим, инсталляция представляет собой макет фасада с триумфальной аркой с Колесницей Славы. А с помощью новейших технологий имитируются макеты картин.