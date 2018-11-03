Двое мужчин скончались после застолья в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Двое мужчин скончались в Петербурге после застолья. Об этом пишут «Невские новости».

В отделении полиции обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире, которую она сдает, скончались 24-летний и 26-летний мужчины. По словам заявительницы, она решила проверить, все ли в порядке, и пришла в сдаваемую в аренду квартиру.

Там она обнаружила трупы квартиросъемщиков. Известно, что на столе находились алкогольные напитки. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.