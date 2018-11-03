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Пожар уничтожил большегруз на КАД в Петербурге

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Пожар уничтожил большегруз на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 ноября. Серьезное ДТП произошло на кольцевой автодороге в Петербурге: загорелся большегруз.

Соответствующую информацию передают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле съезда на Шафировский проспект.

«Ребята не боятся, бегают вокруг очага», — отмечают очевидцы.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Детальная информация уточняется.

Автор: Алексей Громов
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